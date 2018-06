Giuseppe Riso, agente di Marco Sportiello, portiere della Fiorentina che tornerà all'Atalanta, parla del futuro dell'ormai ex viola a RMC Sport: "C'è un discorso tra società, ora vengono fuori anche altre cose. Dipende da cosa deciderà Marco. Se si realizza quello che pensiamo è possibile anche che non rimanga a Firenze. Credo che Marco abbia detto da subito che la Fiorentina gli è entrata nel cuore. Penso che abbia fatto una stagione importante, nel calcio se si verificano altre cose è giusto che vada". La Lazio lo segue per affiancarlo a Strakosha.