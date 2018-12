Ai microfoni di CittaCeleste.it, l'agente di Stefano Sturaro ha chiarito la posizione del suo assistito.



CON LO SPORTING - "Addio certo? No, non direi. Queste informazioni non mi risultano, anzi, lo Sporting continua ad essere una soluzione per il ragazzo. La Juve? Posso dire che in Serie A sono molte le società che lo vorrebbero. Sono anni ormai che è così".



7 SQUADRE ITALIANE - "Mi creda ne ho sentite molte di società, ma con i dirigenti dello Sporting non abbiamo ancora deciso nulla. Comunque le dirò che sono 7 le squadre italiane. Brutto dire quali per questione di riservatezza dei direttori sportivi. La Lazio? Possibile che rientri tra queste…"