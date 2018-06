resta in salita perché il Genoa la strada che porta a Stefano Sturaro. L'agente del centrocampista della juventus, Carlo volpi, ha spiegato come finora non abbia avuto mai modo di parlare della situazione proprio assistito con la dirigenza rossoblù: "Non ho mai avuto contatti col Genoa, almeno per ora" ha raccontato Volpi a Soccernews24.it.



Ad ogni modo anche se il Grifone dovesse bussare nei prossimi giorni alla porta del procuratore del 25enne sanremese, difficilmente riuscirà a riportare a Pegli il ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile: “La Juve mi ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di svendere Stefano - ha proseguito Volpi - anzi per acquistarlo le altre società devono investire una cifra abbastanza elevata”.