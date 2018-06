Si riducono sempre di più le possibilità di rivedere Stefano Sturaro con la maglia del Genoa. A spegnere le speranze dei tifosi Rossoblu di riabbracciare il centrocampista sanremese sono le parole del suo agente, Carlo volpi, rilasciate a ilbianconero.it: "Sarebbe complicatissimo rimanere in Italia per chi dovesse andar via da questa Juve, significherebbe comunque fare un passo indietro. Il calcio più adatto alle caratteristiche di Stefano è quello inglese, ma dalla Spagna stanno arrivando significativi interessamenti. Oggi comunque siamo lontani da una separazione, saranno le prossime settimane di calciomercato a rendere tutto più chiaro".



Volpe spiega poi come Sturaro non sia mai stato inserito come contropartita tecnica all'interno della trattativa per portare Perin del Genoa alla Juve: "Tra Stefano e la sua ex squadra c'è un grande amore, ma mai il suo nome è stato inserito nell'operazione. Lo stesso discorso è valido anche per l'Atalanta".