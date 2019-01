Dopo quasi un anno di contatti diretti ed ininterrotti con Leo Messi e con il suo entourage, l'agente FIFA Alessio Sundas ha ottenuto dal fuoriclasse argentino la possibilità di curarne in esclusiva i diritti d'immagine per l'Italia: "Da mesi ormai ho un contatto diretto e costante con Messi e il suo staff - spiega il procuratore toscano che poi chiarisce come sia nata questa iniziativa - La mia idea di base era quella di portare Leo a giocare in Italia, ricalcando l'operazione che ha visto Cristiano Ronaldo accasarsi alla Juventus. A differenza del Real Madrid però e nonostante le mie ripetute insistenze, il Barcellona mi ha fatto di recente sapere che non vuole assolutamente privarsi almeno per il momento del suo principale campione. Leo tuttavia mi ha dato mandato non solo per trattare un suo futuro approdo in Serie A ma anche per curargli le campagne pubblicitarie e di sponsorizzazioni di cui potrà essere testimonial per alcuni brand italiani".