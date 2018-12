In attesa che la sessione invernale del calciomercato apra ufficialmente i battenti, il prossimo 3 gennaio, c'è una campagna acquisti-cessioni che invece sta già per terminare. E' quella del movimento femminile, iniziata a metà a mese e ormai giunta alle sue battute finali.



Una discordanza di date e di durate che non tutti vedono di buon occhio. Tra coloro che vorrebbero uniformare il mercato in rosa con quello dei colleghi maschi c'è l'agente Fifa Alessio Sundas, procuratore sia di calciatori che di calciatrici: "Si parla tanto di promuovere il movimento femminile più di quanto non si sia fatto fino ad oggi - sostiene Sundas - eppure ci sono disparità di trattamento evidenti tra le due realtà. Tutte le società del calcio in rosa che ho contattato in queste settimane si lamentano della scarsa durata e dell'altrettanto poca rilevanza che viene data al loro mercato. Credo che proporre un mercato simile per giorni e date tra i due campionati sarebbe un bel segnale per il movimento femminile, che dimostrerebbe come la federcalcio creda realmente in una disciplina in costante ascesa".