Clamorosa rivelazione di Ricardo Schlieper, procuratore del terzino argentino dell'Ajax Nicolas Tagliafico, ai microfoni di Radio Rivadavia: "Si dice che il suo nome sia presente nella lista del Real Madrid perché Marcelo andrà alla Juventus, ma ancora nessuno mi ha chiamato anche se ci sono stati dei sondaggi di altre squadre. Gli restano due anni di contratto, lui non ha clausola rescissoria ma l'Ajax ha fissato un prezzo minimo per i top club europei. Quali squadre? Quello che posso dire è che fra queste c'è una big spagnola. Detto questo, credo sia il momento giusto per Tagliafico di fare il salto di qualità".