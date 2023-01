Parole che fanno piacere al Milan. Quelle pronunciate a SerieANews.com, da Manuel Garcia Quilón, agente del difensore francese Theo Hernandez riguardo al futuro del suo assistito: "​Ogni giocatore ha una squadra nella quale trova il proprio habitat, la propria identità. Theo, da quando è arrivato al Milan, si è sentito identificato e voluto bene sia da Maldini e Massara che da tutto l’ambiente, tutti i tifosi. È stata una combinazione perfetta per lo sviluppo della grande carriera che sta facendo. Non possiamo dimenticare che è stato un elemento fondamentale del Milan tornato ad essere campione d’Italia dopo un decennio, successo ottenuto con tanti giovani. Da Theo a Tonali, Tomori, Bennacer, Leao… Tutti hanno talento e gioventù, una situazione perfetta per migliorarsi. È cresciuto tanto a San Siro, è felicissimo della città e del club: se la squadra continua a crescere come sta facendo lui, non escludo che voglia restarci sempre. Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere, ma Theo non potrebbe essere più contento e grato".



FA LA DIFFERENZA - “Il rendimento di Theo si commenta da solo. Non stiamo scoprendo nessuno, gioca da quattro anni a un livello clamoroso. Ha segnato più di 20 gol, firmato più di 25 assist, partecipa al 50% delle giocate offensive della sua squadra e, a tutto questo, va aggiunta la potenza fisica che utilizza difensivamente. È diventato uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Forse il migliore”.