Igor Tudor non è diventato il nuovo allenatore del Napoli nonostante Aurelio De Laurentiis e i suoi uomini ci abbiano provato davvero a portalro in Azzurro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Anthony Seric, l'agente dell'allenatore croato, ha svelato come sono andate e poi sfumate le trattative.



NO A UN RUOLO DA TRAGHETTATORE - "Igor non era disposto a fare da traghettatore. Desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi".



OFFERTI 7 MESI - "Non avrebbe mai accettato 7 mesi. Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo".



NON HA MAI DETTO SI - "Non è mai pervenuto un sì nostro per concludere solo per questa stagione”.