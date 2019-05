Intervenuto a 'Si gonfia la rete' su Radio Marte, l'agente di Jordan Veretout Mario Giuffredi ha parlato del possibile trasferimento del centrocampista dalla Fiorentina al Napoli: "Devo smentire quanto ho letto. La moglie è in vacanza in Sardegna e poi non le avrei mai fatto v edere la casa di Mario Rui perché ad oggi non ho la certezza che Mario Rui vada via. Non escludo che il Napoli possa prenderlo anche tenendo Allan. Il Napoli farà una squadra molto forte e c'è stato un cambio di strategia: ora si punta su calciatori già pronti e che conoscono la Serie A. Si punta sulla qualità dell'organico e non escludo che Veretout possa far parte del centrocampo azzurro. Diverse squadre sono su Veretout, ma lui è innamorato di Napoli e se posso agevolare la squadra della mia città lo faccio molto volentieri".