Colpo del Borussia Dortmund per il centrocampo, Axel Witsel sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore del Napoli nelle scorse settimane: il mediano belga, ormai ex Tianjin Quanjian, ha detto no agli azzurri. Lo rivela il suo agente, Paul Stefani, a Het Laatste Nieuws: "C'erano altre squadre interessate. Il Manchester United lo voleva e anche il Napoli, ma io ho detto ad Axel 'a Dortmund sei il numero uno, a Manchester sei solo uno dei tanti... e così anche a Napoli'".