L'Inter si gode il talento di Nicolò Zaniolo, protagonista delle vittorie della Primavera di Stefano Vecchi ed è pronto a sacrificarlo sul mercato per sistemare il bilancio. L'agente del giocatore, Stefano Castelnovo ha confermato a FcInterNews che il giocatore potrebbe anche essere inserito in una trattativa con la Roma come compropartita tecnica e il nome di Radja Nainggolan è quello più importante.

Zaniolo alla Roma?

“È un giocatore che al club giallorosso piace molto. Tengo a precisare, però, che al momento non ci sono trattative in atto. Quello che posso dire è che se ci dovessero essere trattative di mercato tra la Roma e l’Inter, Zaniolo potrebbe farne parte come contropartita tecnica”.

Ci sono altri club che seguono il ragazzo?

“Sì, ci sono ovviamente altre squadre a cui il giocatore piace e che lo hanno richiesto. Ma al momento credo sia ancora prematuro scendere nei dettagli. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane”.