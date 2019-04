Continua a tenere banco il dibattito sul futuro di Nicolò Zaniolo, dopo che sabato pomeriggio Francesco Totti aveva posto dei dubbi sul rinnovo del centrocampista con la Roma ("le cose si fanno in due"). Oggi l'agente del classe '99, Claudio Vigorelli, ha parlato a Il Romanista: "Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ristrutturare il contratto di Nicolò. Non penso di essere un visionario, dicendo che rispetto a 12 mesi fa lo scenario del ragazzo è profondamente cambiato".



'OFFERTE DAI TOP CLUB' - "Basti dire che da qualche mese sto ricevendo una marea di telefonate da parte di molti club importanti, non vi dico da chi, che offrono la loro disponibilità ad acquistarlo. Nicolò, però, è concentrato solo sulla Roma per conquistare quel quarto posto che vale la Champions".



QUESTIONE SOLDI - "In un recente passato, del futuro di Zaniolo ne avevo parlato prima con Monchi e poi con Massara, ci eravamo ripromessi di riparlarci dopo Pasqua, al massimo a fine campionato, ora a noi non resta che aspettare la chiamata del club giallorosso. Certo sui soldi si dovrà trovare un punto d'incontro, ma non saranno 200mila euro a impedirci di trovare la quadra".