Miroslav Bicanic, agente del centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di FC Internews:



Cosa le ha detto Marcelo dopo il gol siglato al Milan?

“Brozo sa perfettamente quanto significhi il Derby per i supporter. Era molto felice dopo il match vinto dalla sua squadra ma non mi ha detto molto in merito alla sua rete”.



Conte ha detto in conferenza stampa che Brozovic potrà essere uno dei più forti centrocampisti d’Europa. Si può sostenere che lavori per questo e per vincere lo scudetto con l’Inter?

“Sono d’accordo, Marcelo può diventare uno dei migliori. Le sue performance e le sue statistiche sono ottime, di uno dei livelli più alti possibili. Con lo scudetto potrebbe confermarlo, lui ci crede molto”.



In questi anni però molti club si sono interessati a lui. Mi dice quali e perché è rimasto?

“Marcelo sta giocando ad un alto livello nelle competizioni internazionali da parecchio tempo, è normale che molti club siano interessati a lui”.



Cosa le ha detto Marcelo della discussione con Lukaku?

“Solo una breve risposta: ‘Nulla di speciale, dobbiamo solo dare il meglio per il nostro club'".



Il fatto che proprio lui e Lukaku siano stati decisivi nel Derby può essere considerata una sorta di rivincita su media e rivali?

“Lo sport propone storie da film. E il Derby è una di queste. È stato bello vederli abbracciare”.



E allora spingiamoci ancora più in là. Lei pensa che sarebbe possibile un giorno vedere Brozovic capitano dell’Inter, col suo assistito pronto a chiudere la carriera in nerazzurro?

“Nessuno conosce il futuro. Ma mi sembra sia sulla buona strada, o sbaglio"?