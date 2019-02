A Radio CRC ha parlato Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese: “Il ragazzo è un giocatore molto forte. E' stata una scelta ponderata e oculata quella di andare a giocare. Ora ne parleremo a maggio. Chiuso con l’Atalanta? Non è vero niente. Il ragazzo giocherà a Parma fino a fine campionato e poi se ne parla con tranquillità. Intenzione del Napoli? Non lo so. È presto? Eh già. Quanti gol farà Inglese? Non lo voglio dire (ride ndr)”.