Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Cittaceleste.it: "Il suo futuro è l’Inter e l'Argentina. I tempi di recupero? In realtà ancora non so dirli, domani mattina ci incontreremo e sicuramente verrà valutato tutto in questi giorni in allenamento".



Con il reintegro di Icardi, crede possano essere nuovamente sovvertite le gerarchie? O i due giocatori possono coesistere?

"Spetterà all’allenatore decidere chi giocherà. Personalmente sostengo che i due giocatori possano tranquillamente giocare insieme".



Che rapporto ha il suo assistito con Spalletti?

"Il rapporto con il suo allenatore è sempre stato buono, così come con i suoi compagni".



In nazionale lo abbiamo visto al fianco di Dybala. Come li vede insieme?

"E’ stata una partita atipica, penso che sia presto per poter valutare e farsi un’idea. Ma entrambi sono giocatori di grande esperienza, bisogna rivederli insieme".