Nel corso del suo intervento all'emittente argentina Radio La Red, iha parlato del Toro: "Ci siamo incontrati grazie ad Hakimi? E' una situazione che è coincisa, perché erano compagni all'Inter: abbiamo avuto la fortuna di condividere una bella cena e ci siamo conosciuti. Lauti poi mi ha chiesto se volevo avvicinarmi alla sua carriera, per me è stato un piacere enorme poter rappresentare un ragazzo con valori così solidi e con una carriera davanti così importante"."E' un ragazzo con una testa fortissima, è sempre stato un tifoso dell'Argentina. Ha iniziato bene in Qatar, se non gli avessero annullato quel gol contro l'Arabia Saudita forse sarebbe andato tutto diversamente... io comunque rendo merito al ct che mette davanti la squadra, rispetto ai singoli. Lui continuerà a lottare per avere uno spazio, e ovviamente ora vuole segnare. All'Inter ha giocato al fianco di Lukaku e ha segnato 20 gol, così come Dzeko. E' un top mondiale, se guardiamo al panorama internazionale vediamo che i grandi goleador stanno terminando la propria carriera e ora arriva questa generazione: quella di Alvarez, di Haaland e di Lautaro. E' un top mondiale che sta giocando in una squadra top mondiale. E' felice con l'Argentina, l'ho visto saltare e festeggiare nello spogliatoio... lo vedo totalmente coinvolto con la situazione. Nel momento in cui Scaloni avrà bisogno lui risponderà, anche perché l'Argentina deve laurearsi campione"."Non volevo dirlo per non mettere di mezzo scuse. Ha un dolore molto forte alla caviglia, si sta curando con delle infiltrazioni, ma mi ha scritto che adesso sta bene comunque. Ma questo fa parte della carriera, non vuole cercare scuse, ora sta benissimo, si sente in ottime condizioni ed è a totale disposizione. Ha recuperato e vuol dare tutto quello che ha dentro per la Seleccion".