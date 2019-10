Sergiy Serebrennikov, agente del centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Grande sfida tra Napoli e Atalanta, il mio assistito sarà felice di scendere in campo. Giocherà? Non lo so. Felici della scelta che abbiamo fatto, l'Atalanta è un grande club anche per la struttura societaria che ha. Il Napoli era interessato ma non ha mai affondato il colpo invece l'Atalanta ha fatto un investimento importante. Al di là di quanto visto con il Genk, il Napoli sta facendo bene: tutte le squadre hanno alti e bassi, gli azzurri possono passare il girone in Champions. Yarmolenko? L'Interesse c'era ma mai un affondo da parte del club azzurro. Inutile negare che quando un calciatore fa bene con una squadra come l'Atalanta, arrivino richieste di informazioni da altri club. Ora c'è poco o nulla. Non starò al San Paolo, seguirò la partita dalla tv".