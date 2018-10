Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live: "Boateng è da un po' che sta vivendo questa seconda giovinezza. Al Las Palmas ha fatto dieci gol e giocato trenta partite. Questo suo terzo anno lo sta confermando ad alti livelli. E' un ragazzo che ha avuto qualche problema dal punto di vista fisico ma è un calciatore di livello assoluto, un uomo incredibile. Meret è un ragazzo a cui sono molto legato, è una persona speciale. Napoli-Sassuolo? Gara bellissima, sono due squadre che propongono un calcio spettacolare, mi aspetto una bella partita per gli spettatori. E' una partita che sulla carta vede il Napoli favorito ma il Sassuolo farà dell'organizzazione la sua forza. L'allenatore De Zerbi lo stimo moltissimo, su Ancelotti non posso dire nulla ovviamente. La Juve quest'anno è troppo forte, se perdono lo scudetto lo fanno solo loro. Il calcio è bello perché non sempre le cose vanno come si pensa, vedo Inter, Napoli e Roma subito dietro la Juventus ma potrebbero esserci delle sorprese. La squadra nerazzurra che è stata allestita è una squadra importante con sedici titolari almeno, credo che l'Inter abbia tutte le carte in regola per far bene. Le accuse a Giuseppe Rossi? Il Tribunale l'ha scagionato completamente, può fare ancora divertire qualcuno. Eravamo in attesa di giudizio ma conoscevamo già la situazione e siamo stati bravi a tenerla segreta. Adesso Beppe è pronto per una nuova esperienza, si sta allenando a New York. Meret? Speriamo possa tornare presto, dobbiamo avere pazienza, lo staff medico del Napoli sta lavorando forte. Tornerà effettivamente quando l'infortunio sarà completamente passato. Tempi? Non ci sbilanciamo, è una cosa che dovete chiedere al Napoli. A fare previsioni spesso non ci si azzecca, sono cose per cui serve tempo. Si deve solo aspettare sapendo che il ragazzo e lo staff medico del Napoli stanno facendo di tutto per farlo recuperare in tempi brevissimi. Meret è concentrato e sta lavorando forte, le cose stanno andando bene e siamo ottimisti. Serve solo un po' di pazienza".