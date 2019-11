Vadim Spinov, agente di Aleksei Miranchuk, attaccante della Lokomotiv Mosca, ha commentato ai microfoni di Championat.com quanto si dice sull'interesse della Juventus per il suo assistito. Un interesse che è sembrato molto concreto, ma che Spinov ha voluto stemperare, allontanando i rumors di mercato: “La Lokomotiv non ha dato alcuna autorizzazione al giocatore per lasciare il club. Non so nulla dell’esistenza di accordi tra Juventus e Lokomotiv. Sono club europei seri che, se vorranno, apriranno una trattativa in via ufficiale".