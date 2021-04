Alejandro Camano, agente del difensore centrale del Besiktas Francisco Montero, è intervenuto in diretta a CalcioNapoli24 TV: "Se ho parlato con il Napoli di Francisco Montero del Besiktas? Parlo di tutto con tutti, a fine anno tornerà all’Atletico Madrid è un buon centrale di piede mancino. Per lui giocare in Turchia è esperienza impressionante, sta giocando una stagione meravigliosa e spero possa vincere il campionato. Quando tornerà all’Atletico Madrid parleremo con Diego Simeone per capirne il futuro. Ipotesi Napoli? Perchè no, mi piacerebbe”