Deniz Uysal della KA-Sportmanagement, agente di Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce accostato negli ultimi tempi all'Inter secondo quanto riportato dalla Turchhia come vice Lukaku, ha parlato a FC Internews:



Che tipo di giocatore è Muriqi?

"Un attaccante da Premier League o Serie A – grazie al suo fisico possente e robusto si adatterebbe alla perfezione a questi tue campionati. In questo momento una punta con tali caratteristiche è molto difficile da trovare: goleador, stazza incredibile, con un’ottima visione di gioco e freddo sotto porta.



A chi assomiglia per le sue caratteristiche e a chi potrebbe essere comparato per il suo stile di gioco?

“Direi un mix tra Zlatan Ibrahimovic e Lewandowski, però mancino, dal piede fortissimo”.



In Turchia si dice che l’Inter sia sulle sue tracce. È vero?

"Diciamo che non abbiamo ricevuto un’offerta ufficiale da parte dei nerazzurri. Ma posso rivelarle che svariati agenti e direttori sportivi ci hanno chiamato da Inghilterra, Germania, Qatar, Arabia e proprio dall’Italia".



Quanto chiede il Fenerbahçe per la sua cessione?

“Non è ancora chiaro. Ne discuteremo con il Presidente del club non appena arriveranno offerte davvero serie e le parti interessate inizieranno a parlarne con i numeri".



In Kosovo è una star, potrebbe esserlo allora anche in Italia?

"Nel suo Paese non è una star, ma un eroe del futuro. Si devono fare i complimenti a mister Kice, è lui che di fatto ha scoperto Vedat. Sa, noi lavoriamo molto in Germania e i nostri atleti hanno la disciplina teutonica, con le attitudini di tutta l’Europa".



Altri giocatori in rampa di lancio?

“Un portiere molto talentuoso, si chiama Gentian Selmani. È stato già convocato nella Nazionale albanese, è davvero bravo. Farà strada