Oscar Damiani, agente di Ionut Andre Radu, portiere dell'Inter attualmente in prestito alla Cremonese, a SerieANews.com ha detto: "Le aspettative sono alte, è una stagione importante perché ha la possibilità di essere titolare e poi dopo come sempre bisogna dimostrare sul campo. La Cremonese gli ha dato fiducia, l’Inter lo aspetta quindi è una stagione decisiva per il suo futuro. Siamo tutti fiduciosi. Abbiamo grande considerazione in Andrei perché riteniamo che sia un portiere di altissimo livello. Questo passaggio alla Cremonese serve a dimostrare tutto il suo valore per tornare a grandi livelli. È un rilancio in grande stile. Adesso deve mostrare al meglio tutto il suo valore perché noi e l’Inter abbiamo grande considerazione di lui. Ha sempre avuto un buon rapporto anche con Simone Inzaghi. Può giocare di più ed è ancora giovane. Basti pensare che alla sua età Handanovic giocava ancora nel Rimini tanto per dire. Ha davanti a lui una lunga carriera”.