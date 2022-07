Il portale rumeno playsport.ro aggiorna sul futuro di Ionut Radu alla Cremonese. Il portiere si è trasferito in prestito dall'Inter e per facilitare l'operazione, si legge, ha rinunciato a circa 400 mila euro del suo ingaggio, passando da 2,3 milioni a 1,9. Una cifra comunque importante per le casse della Cremonese, divisa a metà tra i due club, con l'Inter che così pagherà il 50% del suo ingaggio.