Intervistato in esclusiva dal tabloid Sun, Nick Maytum, agente di Martin Satriano, ha raccontato la scelta dell'Inter: "L'Arsenal lo seguiva, c'era tanto interesse da parte di molti club, ma l'Inter è la squadra perfetta per lui. Penso che sia stato un buon passo per lui andare in Italia per proseguire la sua carriera. La Premier arriverà in seguito, il Liverpool è la sua squadra preferita. Lo adora, soprattutto il modo in cui sta giocando in questo momento".