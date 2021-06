Michael Jarman,, ha parlato a FcInterNews.itper il suo assistito:“È un giocatore che predilige la fase offensiva. Molto abile con la palla tra i piedi, sa anche destreggiarsi in quella difensiva, ma è più un terzino di spinta, di quelli che va su e giù per la fascia e crea occasioni da gol”.“Sì, non ha rinnovato, quindi non ci sono costi di cartellino”.“Certamente. Ha anche spesso giocato con la Nazionale olandese e la Premier League di certo è uno dei campionati più competitivi del mondo. E Patrick non avrebbe problemi a mettersi alla prova in Serie A, in una squadra come quella nerazzurra”.“Capisco, però quando ogni settimana per anni affronti squadre come City, United, Chelsea, Arsenal e così via, impari qualcosa”.“Posso solo confermare che ci sono alcune importanti società italiane interessate al giocatore”.“Assolutamente, parliamo di un torneo top”.“Sì, certo. Ora vuole rilassarsi in vacanza. E io dovrò lavorare per lui. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Ovviamente la scelta dipenderà dal progetto che ci prospetteranno”.