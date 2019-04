Cagliari-Spal 2-1



Cragno 6,5: si arrende solo al rigore di Antenucci, è decisivo l'intervento su Petagna involato a rete. Una certezza nelle uscite alte.



Cacciatore 6: meno brillante rispetto alle ultime prestazioni, il palo gli nega il gol dopo uno spettacolare colpo di tacco.



Ceppitelli 5,5: partita sfortunatissima la sua. Prima il tocco di braccio che manda sul dischetto Antenucci, poi la traversa colpita con un imperioso stacco di testa. Non certo una gara da ricordare



Romagna 5,5: qualche imprecisione di troppo, sia in marcatura che in fase di impostazione. Probabilmente ha pagato le ultime panchine.



Pellegrini 7,5: è una furia sulla corsia mancina. Spinge senza soluzione di continuità, una costante minaccia per la difesa estense.



Faragò 7: è il più lesto a ribadire in rete la sciagurata respinta di Viviano, indirizzando la gara dopo pochi minuti. Poi si rende protagonista di una prestazione maiuscola.



Cigarini 6: in avvio di gara perde qualche pallone sanguinoso, ma si riprende alla grande dettando i tempi di gioco con una qualità fuori dal comune. (Dal 29' s.t. Bradaric SV)



Ionita 6,5: corre per due e recupera una quantità infinita di palloni. Nel finale esce dal campo stremato.



(Dal 42' s.t. Padoin SV).



Barella 6,5: impreciso nel primo tempo. Sfiora il gol in due circostanze, ma Viviano gli sbarra la strada. Chiude in crescendo.



Joao Pedro 6: crea scompiglio tra le maglie della difesa della Spal, ma è poco incisivo negli ultimi metri.



(Dal 33' s.t. Birsa SV).



Pavoletti 6,5: fa valere la sua forza fisica nei duelli con Vicari e Felipe, poi è una sentenza in area avversaria tra il gol realizzato e quello annullato.





All. Maran 6,5: tre punti d'oro che sanno di salvezza. Una partenza sprint indirizza la gara, poi il rigore di Antenucci scombussola un po' i piani dei rossoblù. Nella ripresa grande prova di forza contro una diretta concorrente.