. Anche perché se fino a un paio di settimane fa la Juve era ancora in corsa su tutti i fronti, oggi è di fatto tagliata fuori una volta per tutte dallo scudetto dopo aver dovuto incassare la clamorosa eliminazione in Champions per mano del Porto. Certo, la Supercoppa. Certo, la finale di Coppa Italia. Mama vien da sé che da qui al termine della stagione tutto possa ancora essere stravolto.anche per la prossima stagione: anche se lo stesso tecnico in conferenza stampa per la prima volta ha lasciato trasparire un minimo di insicurezza (“A fine stagione tireremo le somme”).: anche se è CR7 a dover decidere se voler restare o cambiare aria, un confronto ancora non c'è stato e in Spagna non passa giorno senza che in casa Real non si getti benzina sul fuoco.il cui contratto è in scadenza come quello di tutti gli uomini dell'area sportiva di cui è a capo: ma il dirigente sta effettivamente lavorando per la prossima stagione, i contatti con procuratori e addetti ai lavori sono quelli di chi è saldamente al timone e non di chi sta per salutare dopo undici anni., un anno fa come oggi si parlava di progetto che non sarebbe dipeso da una partita (quella col Lione).. Insomma, stavolta parole e spiegazioni sono arrivate. Tutto però può succedere. E, soprattutto,