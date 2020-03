Alla fine, 'è giusto o no?'. Partiamo dalla fine, cioè dalle parole di Andrea Agnelli al Financial Times. E capiamo dove volesse andare ancor prima dei modi e dell'indubbia gaffe che non si può cancellare. Il focus non è mai stata l'Atalanta, con cui la Juve intrattiene rapporti economici, sportivi, di privilegiata amicizia;