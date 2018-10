Presente in Lega Calcio per l'assemblea odierna, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli ha commentato la scelta di separarsi dall'ormai prossimo ex-amministratore delegato Beppe Marotta.



DELEGHE E GESTIONE - "Come è chiaro a tutti c'è un Consiglio di Amministrazione che ha in gestione la società attraverso una serie di deleghe. Le cariche e le deleghe verranno assegnate dopo l'assemblea del 25 ottobre".



TRE PILASTRI - "Il modello di gestione della Juventus, dal mio arrivo ad oggi è il medesimo e si poggia su tre pilastri: sport, ricavi, servizi. La Juventus continuerà a funzionare così. Cambierà la leadership all'interno di Juventus. Giorgio Ricci si occuperà dei ricavi. Fabio Paratici sarà responsabile area sport e Marco re per quanto riguarda i servizi".



MAZZIA E MAROTTA - "Cambiano le persone, con gente di 45 anni al massimo che è pronta a prendersi responsabilità importanti anche grazie al lavoro svolto in questi anni da Marotta e Mazzia. Quello che loro hanno fatto è stato un grandissimo lavoro. Hanno fatto crescere dei giovani e grandissimi dirigenti che ora hanno davanti a sé grandissime sfide come quelle del 2011 e anche più importanti perchè sono di livello globale".



RICAVI - "Dobbiamo accertare che la Juventus resti al top a livello europeo e competa con le squadre che sono davanti a noi dal punto di vista dei ricavi, come il Bayern Monaco, le spagnole, le inglesi e il Paris Saint Germain".



6 ANNI - "Abbiamo 6 anni in cui sappiamo perfettamente che la gestione della Juventus passa per il campo, ma altrettanto importanti sono sia i ricavi che i servizi. La Juventus continuerà ad operare in continuità di gestione".