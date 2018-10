"Quando si è visto che Marotta non c'era alla conferenza stampa di presentazione di Ronaldo si è percepito qualcosa di strano. Tutto è stato gestito con grande signorilità finora, ma l'indizio è quello e nasce tutto dal fatto che la Juve non ha vinto in questi anni la Champions League, si cercherà un profilo più europeo". Così Walter Veltroni a Sky Sport a proposito dell'addio di Marotta alla Juventus. "Agnelli è preoccupato solo per il problema di internazionalizzare la Juve a livello mondiale, non vuole fare uno One man show mandando via Marotta".