La partitaè passata prestissimo in cavalleria, ma pensatela a parti invertite: sarebbe venuto giù il finimondo. Invece per un evidente espulsione non comminata a un giocatore nerazzurro (Lautaro) e un rigore non concesso (Bastoni su Zakaria) “tutto va bene, madama la marchesa”. Non si dice per lamentarsi degli arbitri (gli altri possono farlo per decenni, la Juve nemmeno il giorno dopo),