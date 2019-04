Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'ECA, ha scritto una lettera riportata dall'ANSA agli oltre 230 club membri dell'associazione: "Più calcio europeo fa bene al gioco, per i tifosi, per la società, per lo sviluppo culturale, sportivo e finanziario. E' uno dei principi fondamentali per il futuro del calcio europeo. Dobbiamo lavorare con la Uefa per l'evoluzione delle competizioni europee. Ci saranno più partite europee con qualità sportiva superiore e un contesto più competitivo a tutti i livelli. Occorre un sistema piramidale di lega pan europea con continuità e opportunità di crescita dall'interno".