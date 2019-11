Il Presidente Andrea Agnelli ha ricevuto oggi alla @CamComTorino l'onorificenza come Torinese dell'Anno 2018 https://t.co/4rEkixrNdq pic.twitter.com/8wUNGs64Ef — JuventusFC (@juventusfc) November 10, 2019

Questa sera, ma per i bianconeri la giornata inizia già con un premio: per il presidente, nominato '' nell'ambito dei premi 'Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico' presso la Camera di Commercio di Torino.Le parole del numero uno della Juventus: "È un onore per me - riporta Ilbianconero.com - anche se non sono particolarmente aperto a ricevere tutti questi complimenti: non è una persona ma il gruppo a fare la differenza.. In 10 anni abbiamo triplicato la forza lavoro e la Juventus ha attratto quasi 400 milioni di investimenti., che è passata in questi anni da 250 persone occupate, fra tesserati e non tesserati, a quasi 800, con un impatto sociale/occupazionale rilevante sul nostro territorio. Siamo una realtà industriale, nell’accezione moderna del termine, che ha saputo attrarre a Torino oltre 350 milioni di investimenti, per riqualificare e cambiare il volto a una parte del territorio torinese, e siamo un marchio riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo. Siamo partiti da un pensiero semplice: Juventus uguale calcio. Su questo abbiamo costruito tutto il resto. Questo premio non va a una persona singola ma a un gruppo intero che ha saputo decidere in base alle priorità. Bisogna avere la caparbietà di raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati, senza cambiare idea strada facendo".