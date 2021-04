L’amicizia e la complicità sono cose certamente molto serie e vanno difese. Ma quando le implicazioni di empatia personale vanno a mettersi di traverso condizionando in peggio le attività aziendali vuol dire chenel decidere quale sia la strada giusta da imboccare.. Comunque sia, proprio perché si trattava di una scommessa con tutto ciò che comporta il voler rischiare, Agnelli ha fatto bene a giocarsela. Poteva uscire il numero giusto. Purtroppo, per lui e per la Juventus, non è andata così.L’idea Pirlo non è dunque da considerarsi una colpa, semmai la diretta conseguenza di. Dal giorno in cui il presidente si assunseil quale rappresentava il vero e l’unico anello forte della catena bianconera per esperienza e per capacità manageriale. Una mossa infausta che provvide a spalancare le porte della sala di comando alla improbabile. Le pressioni esercitate da Nedved e da Paratici portarono albuon allenatore ma non da Juventus, ad un mercato a dir poco fantasioso e infine allaIl tutto per la regia dei due compari le cui azioni si sono rivelateperniciose quanto la grandine per i campi di granturco. Anche AndreaOra, a frittata quasi fatta,, molto di più che non quella azzardata di Zinedine Zidane, rappresenta ciò che nel lessico automobilistico si usa definire usato sicuro. Lo stesso fatto che il tecnico livornese abbia saputo attendere con pazienza orientale, evitando di accettare incarichi anche importanti, dovrebbe essere garanzia di assoluta fedeltà oltreché di desiderio di rivincita.. Perché questo progetto possa realizzarsi, magari non subito ma a fine campionato con un interregno di Tudor per otto giornate se anche con il Napoli la Juventus dovesse fallire, è fondamentale e irrinunciabile che Andrea Agnelli sgombri la strada dagli ostacoli che impedirebbero ad Allegri di tornare per poter lavorare in tutta serenità.. Con loro il presidente potrà continuare, al massimo, ad andare a giocare a golf sul green dei Roveri. Nel nome della Juventus si possono sacrificare anche certi affetti quando si è accertato che sono deleteri.