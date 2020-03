A seguito della decisione della Uefa di rinviare l'Europeo, Andrea Agnelli, presidente dell’ECA e membro del Comitato Esecutivo Uefa, ha dichiarato: “L’Europa sta affrontando la sua più grande sfida in una generazione, che sta influenzando tutti i livelli della società, incluso il calcio. La sfida per il nostro gioco è enorme e in quanto leader abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile per proteggere il suo benessere a lungo termine mitigando l’impatto del virus. La decisione odierna di posticipare UEFA EURO 2020 testimonia l’unità e gli sforzi collaborativi delle parti interessate del gioco professionale per impegnarsi nel processo decisionale collettivo nel miglior interesse del gioco. L’obiettivo ora sarà quello di trovare soluzioni per concludere la stagione dei club 2019/20 nel modo più pratico e, oltre a ciò, garantire che il calcio, come la società nel suo insieme, ritorni il più rapidamente possibile alla sua forma e al suo ritmo naturali”