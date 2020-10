A fare chiarezza, sul fronte bianconero, èche è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, direttamente dallo stadio torinese:"Io non è che mi debba fare un'idea, sono qui per dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare un minimo di chiarezza, abbiamo protocolli molto chiari. Era prevedibile che ci fossero casi di positività all'interno del gruppo squadra: si applica il protocollo della FIGC, si sa cosa si deve fare. Bisogna andare in isolamento fiduciario, in strutture concordate con l'ASL dove la squadra si isola: così possiamo allenarci e giocare le partite. C'è molta chiarezza da questo punto di vista, è stato un lavoro svolto con il Ministero della Salute e del CTS. E 'esattamente quanto abbiamo fatto noi ieri""Non è una questione di Governo o sistema calcio, il protocollo è stato studiato con il Governo. Serve però lo spirito di voler giocare e di lealtà sportiva. chiaro che il Protocollo possa essere perfezionato, ma ci consente di continuare""Mi ha scritto un messaggio e io gli ho risposto che la Juve come sempre si attiene i regolamenti. Lui voleva rinviare la partita, ma ci sono dei regolamenti, come in tutto. Altrimenti commettiamo errori da sportivi e da cittadini"."Questo non spetta a me dirlo, se continuerà a essere questo e verrà perfezionato ci atterremo. Altrimenti ci atterremo all'altro. Bisogna saper gestire i casi di positività, altrimenti non si concludono le attività sportive. Ci controllano a due giorni dal giorno gara"- "Non credo che la ASL Piemonte avrebbe emesso il comunicato, io comunque sarei partito. Se quella della Campania l'ha emesso vuol dire che c'è stato qualche errore nel protocollo. Noi il protocollo lo abbiamo osservato"."I miei sono i migliori. Chiedete a Paratici"- "Preferisco sempre vincere sul campo"