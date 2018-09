Il presidente della Juventus e numero uno dell'ECA Andrea Agnelli ha parlato al World Football Summit di Madrid, spiegando le prossime novità che potrebbero riguardare l'Uefa e le coppe europee: "Stiamo lavorando all'introduzione della terza competizione Uefa. E' stata voluta fortemente dalle società, al fine di avere maggiori possibilità di partecipare nelle coppe europee durante la stagione. Con la Uefa stiamo anche valutando l'opportunità di ridurre le squadre dell'Europa League, portandole da 48 a 32. Vogliamo maggiore equilibrio in questo fantastico sport, perché continui a rimanere lo sport più bello del mondo. Dobbiamo pensare a quale calcio vogliamo lasciare ai nostri figli. Negli anni '70 e '80, la Coppa dei Campioni veniva vinta da squadre come Ajax e Benfica. Adesso invece è complicato vederle ai vertici, a causa dell'enorme differenza economica con i club spagnoli, inglesi o tedeschi. Il calcio è cresciuto in maniera incredibile nell'ultimo decennio. Il fattore che fa maggiormente la differenza sono gli introiti dai diritti domestici. Ma un terzo degli introiti del calcio arriva dai 12 club più ricchi. Riforma calendario? Sappiamo che i giocatori non sono macchine, hanno bisogno di appropriati periodi di riposo. Il calendario dei match del 2020 sarà il primo argomento da affrontare".