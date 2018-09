Lo ricordo, parecchi anni fa, nella sua palestra di Bassano. Ero stato inviato da “Tuttosport” per realizzare quella che, sulla carta, pareva una missione impossibile.possibilmente ufficialmente,o. Pena, squalifica, appiedamento e affini.. Quelli che, la domenica, facevano incazzare un poco tutti perché sia i giocatori e sia i tifosi trovavano sempre qualche cosa di sbagliato nelle loro decisioni, intenzionali o non che potessero essere.. Dilettanti con un fondo di masochismo interiore che talvolta facevano persino tenerezza perchéDover incontrare Luigi, peraltro a casa sua, e tentare di stimolarlo concedere un intervista “proibita” mi metteva non poca ansia. Ero praticamente quasi certo che stavo per fare quello che si usa definire un buco nell’acqua e che alla fine della giornata avrei telefonato ai dimafonisti del giornale per dettare un “pezzo” di quelli inutili, zeppi di banalità e di aria fritta. Insomma un viaggio, anche abbastanza lungo e complicato per raggiungere Bassano da Torino, che avrei evitato volentieri.Anche perché quello non era un lunedì come tutti gli altri. Il giorno prima, al Comunale di Tirino,Roberto. “ll signor Agnolin mi ha urlato in faccia: adesso vi faccio un culo così”. Titoli a nove colonne e apriti cielo.Ero in ballo e dovevo danzare. Sicchè decisi di non girare troppo intorno alla questione e di affrontare i tema senza esitare più di tanto.Più diretto di così non avrei potuto essere. Era grande e muscoloso, l‘arbitro. Un bell’uomo. Per un istante temetti la sua reazione fisica.Sorrise, invece, e rispose pacatamene seppure con risolutezza: “Non è andata come sostiene il sigr Bettega”. Poi, in dialetto: “Mi e gha deto: "Si voi tuti non la smetete de far casino e de protestar ve faso un cesto"”. Una risata e seguire: “Dài che ora le faccio assaggiare un buon bianco”. Trascorremmo parte del pomeriggio insieme a discorrere.Ora che se ne è andato anziano ma non vecchio mi ritorna in mente insieme ad altri rari personaggi conosciuti durante il lungo percorso professionale e degni di un posticino nella memoria per le loro opere ma soprattutto perLuigi Agnolin appartiene a questo gruppo di persone speciali intanto come arbitro figlio d’arte.Il calcio vissuto come un gioco, con lealtà ma anche con fantasia e con creatività e dunque con il sacro diritto di poter sbagliare in buona fede.. Una categoria di “pesci freddi” che Agnolin detestava.