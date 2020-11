L'ex calciatore della Lazio, Andrea Agostinelli, ha parlato di varie tematiche in casa biancoceleste. Ecco come si è espresso su Caicedo, ma anche sulla partita contro la Juventus a TMW: "Caicedo decisivo? Sì, sempre. E sono contento che sia stato tenuto. C’era bisogno di tre punte centrali visto il gran numero di partite da giocare. E’ stato un gran colpo. Juventus? Si tratta di una partita indecifrabile come molte in questo periodo. Ora si è azzerata la differenza tra la Juve e altre squadre. Peraltro la Lazio ultimamente è sempre stata la bestia nera della Juve".