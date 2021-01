Una concorrenza che spiega le potenzialità di questo classe 2002, cheimprovviso nella sua crescita., dove la valutazione nei suoi riguardi è sempre stata la stessa:Per l’Inter era troppo evidente, anche quando in Primavera Agoume non decollava. Il ragazzo giocava con sufficienza, forse perché demotivato dal contesto.Retrocedere in Primavera è stato un colpo, spiegavano. E avevano ragione.Così a inizio stagione l’Inter ha provveduto a scegliere per lui il progetto più ambizioso, guidato da un allenatore che lo avrebbe fatto crescere. L’esperienza allo Spezia è partita a rilento, tanto da creare qualche malcontento, ma Vincenzo Italiano ha prima creato le giuste condizioni e aspettato il momento migliore per mandarlo in campo. A raccontarcelo è, che spiega con molta soddisfazione il buon momento del suo assistito, pronto a sbocciare anche in Serie A:È felice, lavora benissimo con l’allenatore che adesso si fida di lui. È vero,Vedrete che continuerà a mostrare progressi. I suoi pregi migliori sono tecnica e visione, ma gara dopo gara migliorerà anche l’interdizione”.L’Inter recita la parte del genitore, osserva da lontano senza interferire. Inutile esercitare pressioni, ma la speranza è quella di riportare a casa un calciatore pronto per un palcoscenico diverso. Tutt’altro che scontato, visti i tempi. Meritarsi l’Inter non è semplice e scegliere un 2002 è sempre un punto interrogativo enorme.