L'attaccante del Barcellona Sergio Aguero ha rilasciato una lunga intervista a RAC1, nella quale si è espresso pure sul suo arrivo in estate e le voci su una possibile rottura del contratto dopo l'addio dell'amico di Messi: "Non capisco perché si parli di questo, quando ho firmato per il Barça Leo non lo aveva ancora fatto. Quella della clausola è un'invenzione. Quando ho lasciato il City e mi ha contattato il Barcellona, non ho esitato un attimo; sapevo dei problemi economici del club ma non è mai stata una questione di denaro".



Sull'addio di Messi: "Non abbiamo parlato molto durante la Coppa America, non volevo infastidirlo, ma lui era piuttosto sicuro che la situazione col Barcellona si sarebbe risolta. Ovviamente sono rimasto sotto choc quando è successo quello che è successo; ora Leo sta bene e gli auguro tutto il meglio possibile. Se rifirmerei per il Barça sapendo quello che sarebbe avvenuto nel corso dell'estate? Assolutamente sì".