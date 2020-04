Intervistato da Mega TV, l'attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha parlato del connazionale Lionel Messi e della possibilità che lasci il Barcellona: "Le è un giocatore simbolo e una leggenda del Barça. Ma ehi, molte cose succedono nel calcio. Ventimila giocatori sono cambiati attorno a Leo e lui è sempre rimasto lì. So che ha avuto la possibilità di andarsene ed è rimasto. Non succede perché gli danno più soldi, succede perché vuole il club. Si identifica con il Barcellona ed è a suo agio lì. E' felice. Per quanto accadano mille cose al club, continuerà lì. A meno che non accada qualcosa di catastrofico, le cose vadano molto male, ma non credo che sia così".