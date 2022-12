Non è stato solo il Mondiale di Messi, del Dibu Martinez, di Enzo Fernandez e Julian Alvarez, ma anche delle bellissime compagne che hanno colorato gli stadi di Qatar 2022. La vittoria contro la Francia ha dato il via anche ai festeggiamenti delle wags argentine, da Oriana per Dybala, ad Antonella per Messi, ma anche Agustina per Lautaro, Karina per Montiel e tante altre. Eccole nella nostra gallery.