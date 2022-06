Scusa, ma chi sei? Kim Kardashian è la regina mondiale dei social, ma a Buckingham Palace c'è posto per una sola queen e quella è Elisabetta II. La Kardashian ha fatto di tutto per entrare al party superesclusivo per festeggiare il Giubileo della regina Elisabetta, ma ha ricevuto un no secco da Buckingham Palace.



A nulla è valso il volo a Londra con fidanzato Pete Davidson al seguito, come neanche il tentativo di acquistare i biglietti tramite la BBC, che trasmetterà l'evento. "A Kim raramente viene rifiutato di partecipare a un evento, quindi per lei è stato piuttosto sorprendente questo rifiuto. Soprattutto perché non visita spesso il Regno Unito. Kim e Pete adorano la famiglia reale e volevano davvero far parte di questa celebrazione speciale", ha detto una fonte al Daily Mail.



Ma Kim Kardashian non si arrende: la regina dei social, 'famosa per essere famosa' come la definiscono spesso, cerca in tutti i modi di entrare alla festa per il giubileo di Elisabetta!