"Aaaaah, da quando Baggio non gioca più...". Parole indimenticabili per gli appassionati di calcio e musica, quelle scritte da Cesarein "Marmellata #25". Un verso che arriva direttamente dal cuore del cantante, bolognese doc e tifosissimo della squadra rossoblù, in cui il Divin Codino giocò nel 1997/98.. Prima dello show, Baggio è anche andato a salutare l'ex leader dei Lunapop: un incontro immortalato da una foto postata su Instagram.