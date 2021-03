Italia sì, ma niente Milan per Anel Ahmedhodzic. Il difensore svedese naturalizzato bosniaco (classe 1999) del Malmoe è destinato all'Atalanta come ha confermato in una diretta su Clubhouse con il sito di Gianluca Di Marzio: "Il mio passaggio all’Atalanta non è ancora ufficiale. Ci sono due società in Italia che mi hanno cercato, però con i bergamaschi la trattativa è ormai in stato avanzato. L’Atalanta è però il posto ideale per un giovane che vuole crescere. Il mio nerazzurro preferito? Ilicic".