Aic, Calcagno: "Calendari? Situazione incancrenita e insostenibile. Ne va della spettacolarità del calcio"

36 minuti fa



Alla conferenza di presentazione del Gran Galà del calcio dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), ha parlato il presidente Umberto Calcagno. Tanti gli argomenti trattati, a partire dal calendario sempre più ingolfato di partite. Queste le sue parole.



CALENDARIO - "È una situazione che ormai si è incancrenita e sarà difficile uscirne in futuro. Basti pensare alla stagione che dovranno affrontare i calciatori di Juve e Inter. Sarà un calendario che unirà questa stagione a quella successiva senza dimenticare le nazionali. È diventato insostenibile e secondo noi è un problema che si riflette sulla spettacolarità del calcio che offriamo, visto che non si può immaginare che un calciatore alla 50esima o 60esima partita sia fresco e determinante come alla 20esima o alla 30esima. Inoltre, credo si debba pensare alla salvaguardia dei nostri campioni che sono poi gli autori dello spettacolo che poi si riflette sul valore del nostro prodotto".