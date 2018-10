Dal ritiro della Nazionale nigeriana, dove è impegnato nelle qualificazione alla Coppa d'Africa, il terzino del Torino Ola Aina si è raccontato ai microfoni di Goal.com. "Chalobah (suo ex compagno di squadra al Chelsea che in Italia ha giocato nel Napoli nella stagione 2015/2016, ndr) mi ha detto che se riuscivo ad assorbire la cultura, andando in Italia con una mentalità aperta, non sarebbe stato poi così difficile ambientarsi. Questo è quello che ho cercato di fare. Lui mi ha detto come sono gli italiani, cosa fanno in modo diverso sul campo rispetto agli inglesi e come si preparano prima delle partite”.



Poi sulla Nazionale: "Nonostante la mia giovane età, qui tutti mi hanno aiutato nell’inserirmi. Mi diverto ogni volta che mi unisco a questo gruppo. Giocare con la Nazionale della Nigeria è un bene per me, perché divido il campo con gente che può insegnarmi molto. Qui ci sono giocatori che, pur essendo giovani come me, hanno grande esperienza a livello internazionale. Non può farmi che bene”.