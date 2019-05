Ricardo Schlieper, agente di Nico Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax, parla a Radio Crc di un possibile futuro in Italia dell'argentino: "Io e Giovanni Branchini abbiamo lavorato spesso in Serie A, ho provato a proporre Tagliafico al Bologna e al Parma tempo fa, ma non se ne fece niente. L'Inter e il Napoli non si sono mai fatte avanti per il mio assistito, per il futuro non escludo un'esperienza di questo genere. Ovviamente il Napoli per qualsiasi giocatore argentino è di grande simpatia, grazie a Diego Armando Maradona, ma la realtà del mercato è che il Napoli non si è mai fatto vivo nei confronti dell'Ajax. Magari un giorno si possono prendere in considerazione varie offerte, ma dipende dall'interesse delle squadre. Un prezzo? Al momento non ne ha uno ben definito".